شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير النقل نبيل العمودي، اليوم الأحد، أن المشروع الأساسي القادم للنقل العام هو ربط الرياض بجدة بسكة حديدية.

وأضاف أن الهدف من المشروع هو ربط موانئ المملكة في المنطقة الغربية بالمنطقة الشرقية مروراً بالرياض، مشيراً إلى أن هذا المشروع بمثابة العمود الفقري الذي سيربط مناطق المملكة.

وأشار العمودي، إلى أن المستهدف إنشاء 9200 كلم من السكك الحديدية خلال عام 2040م، موضحاً أن الشبكة الحالية في المملكة يبلغ طولها 4500 كلم.