شكرا لقرائتكم مسلحو "داعش" يتأهبون في الباغوز آخر جيب لهم في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الباغوز (سورية) - رويترز | منذ 5 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 19:08

على ثغور آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سورية، شوهد مسلحون ملثمون مسلحون ببنادق ضمن المتشددين الأشد بأساً والمستعدين فيما يبدو للقتال حتى الموت.



ومنذ أسابيع، يخرج آلاف الأشخاص، وبينهم الكثير من زوجات مسلحي التنظيم وأطفالهم، من جيب الباغوز المحاصر، ما اضطر "قوات سورية الديموقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة إلى تأجيل هجوم على آخر ما تبقى من حكم التنظيم المتشدد.

وتظهر لقطات لتلفزيون "رويترز" للخط الأمامي الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" متشددين مسلحين، لا يظهر من معظمهم سوى أعينهم، ويشرفون على عمليات الإجلاء من أراض زراعية تتناثر فيها سيارات ومبان قليلة.

وتقول "قوات سورية الديموقراطية" إن المسلحين الباقين في مواقعهم وسط موجات الإجلاء هم أشد المقاتلين الأجانب بأساً وتطلب حكومات دول مختلفة تسلمهم وسيقاتلون حتى الموت على الأرجح.

ورأى شاهد من أمس السبت عشرات الأشخاص، ومعظمهم رجال، يعبرون من أراض يسيطر عليها "داعش" إلى الخطوط التي تسيطر عليها "قوات سورية الديموقراطية". وقالت القوات إنهم مسلحون مصابون من التنظيم.

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وشوهدت بضع نساء منتقبات وأطفال يحملون حقائب على الخط الأمامي. وشوهد كذلك رجل يسير على عكازين.

وتفصل منطقة أرض حرام تمتد لنحو 200 متر بين مواقع "قوات سورية الديموقراطية" والخط الأمامي لـ"داعش" في الباغوز.

وتتولى "قوات سورية الديموقراطية" فحص الأشخاص المغادرين بمجرد خروجهم ثم ترسلهم شمالاً إلى مخيم الهول الذي يواجه صعوبة في استيعابهم في ظل اكتظاظه بالفعل بنازحين سوريين وعراقيين فروا من الحرب المندلعة منذ سنوات.

وبعد أن بسط التنظيم المتشدد سيطرته فجأة على مساحات شاسعة من الأرض على جانبي الحدود العراقية- السورية عام 2014 وأعلن فيها دولة خلافة، دحرت قوى محلية وأجنبية عديدة التنظيم المتشدد في البلدين وألحقت به هزائم كبرى في 2017.

بيد أن المتشددين لا يزالون يمثلون تهديداً. ففي العراق، شرعوا في العمل سراً وشنوا هجمات قتل وخطف. وفي سورية، يتحصن رفاقهم في مناطق صحراوية نائية وينفذون تفجيرات في مناطق تسيطر عليها "قوات سورية الديموقراطية".