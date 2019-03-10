شكرا لقرائتكم العراق: اعتقال مجموعة إرهابية تسللت من سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد – بشرى المظفر | منذ 7 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 17:50

اعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق الإطاحة بمجموعة ارهابية قامت بالتسلل من سورية الى العراق حاملين أوراق ثبوتية مزورة في الموصل، فيما أعلنت قوة من الجيش القبض على "نواف الدنو" خبير التفخيخ في تنظيم داعش بمحافظة كركوك.



وأفادت الاستخبارات العسكرية في بيان إنه "بعملية نوعية اتسمت بالمتابعة الاستخباراتية الدقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 15 من رصد تحركات مجموعة ارهابية مكونة من 7 إرهابيين قادمين من سورية قاموا بالتسلل الى العراق حاملين أوراق ثبوتية مزورة ".

وأشار البيان الى أنه "تم القاء القبض عليهم في قرية تل حيال بناحية ربيعة- الموصل". وأضاف أن "4 من هؤلاء الارهابيين كانوا من العناصر البارزة العاملة بما يسمى (ديوان الجند في ولاية الانبار) قبل التحرير". وأوضح أن "الارهابين السبعة من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب".

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وقال بيان لخلية الاعلام الامني انه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبعملية نوعية القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 القبض على احد الارهابيين في منطقة الرشاد بقضاء الكرمة في محافظة الانبار من الذين قاتلوا ضد قواتنا الامنية قبل التحرير".

وذكر بيان ان "قوة من استخبارات اللواء 16 وبالتعاون مع خلية الصقور القت القبض على قيادي بداعش ملقب بـ"نواف الدنو، اختصاص في التفخيخ وصنع العبوات الناسفة وتفجيرها ضد المدنيين والقوات الأمنية في كركوك".

في سامراء مركز محافظة صلاح الدين، اكد قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري انه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقه من قسم استخبارت وامن القيادة نفذ ابطال طيران الجيش غاره ليليه في منطقة الكوش، والعوره شمال شرق سامراء أدت إلى قتل ٣ ارهابين وحرق سيارتهم في المكان المذكور". وأشار الى ان "هذه العملية تأتي ضمن خطة تأمين الزيارة لمرقدي الإمامين العسكريين في المدينة".

كما عززت قوات الأمن إجراءاتها الأمنية بالتزامن مع توافد الزائرين الى سامراء لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي بن محمد الهادي".