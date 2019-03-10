شكرا لقرائتكم بوتفليقة يستعد للعودة إلى الجزائر والتظاهرات مستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - رويترز، أ ف ب | منذ 7 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 17:54

واصل مئات الأشخاص احتجاجاتهم في شوارع العاصمة الجزائرية اليوم الأحد للاعتراض على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.



وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن من المتوقع أن يعود بوتفليقة إلى الجزائر اليوم الأحد، بعد أسبوعين من تلقي العلاج في مستشفى سويسري. ويواجه الرئيس احتجاجات حاشدة تشكل أكبر تهديد لحكمه المستمر منذ 20 سنة.

وهبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين في جنيف، ورأى شاهد من "رويترز" الطائرة "غلف ستريم"، التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف في 24 شباط (فبراير) الماضي، تهبط في المطار وسط وجود مكثف للشرطة. ولم تظهر على الفور أي بوادر عن وجود سيارة إسعاف أو موكب رسمي يقل بوتفليقة.

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وأورد تلفزيون "النهار" أن "حزب جبهة التحرير الوطني" الحاكم دعا جميع الأطراف السياسية إلى العمل معاً لإنهاء الأزمة السياسية في أعقاب الاحتجاجات والتظاهرات. وأضاف أن الحزب يريد أيضاً المصالحة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.

في سياق متصل، توقفت حركة النقل العام في العاصمة الجزائرية وأغلقت غالبية الثانويات في أنحاء البلاد بينما فتحت بعض المحلات والإدارات أبوابها، لتبدو الاستجابة متباينة لنداء الإضراب العام ضد ترشح بوتفليقة. وتوقفت كل القطارات المتجهة نحو الضواحي او المدن الأخرى انطلاقاً من المحطة الرئيسية في وسط الجزائر، كما شهدت خدمات الحافلات والترامواي والمترو شللاً، كما أكد عمال لوكالة "فرانس برس".

وأغلقت أغلب الثانويات أبوابها وخرج الطلاب للتظاهر في العديد من المدن الجزائرية. وفي العاصمة خرج مئات الطلاب من مختلف الثانويات ليتجمعوا في ساحة البريد المركزي بوسط المدينة. ولم تفتح معظم المحلات التجارية صباح اليوم الأحد أبوابها في الشوارع الرئيسة. وكان الوضع ذاته في الأحياء الشعبية مثل باب الواد وفي الضاحية الغربية مثل زرالدة، بحسب شهادات السكان.

في المقابل، بقيت العديد من المحلات مفتوحة في الأحياء البعيدة عن وسط المدينة بحسب السكان، وكذلك عملت أغلب الإدارات بشكل عادي. وكان الوضع ذاته في المدن الأخرى، باستثناء بجاية (شمال شرق) التي شهدت إضراباً عاماً و"شللاً كاملاً لكل القطاعات"، كما أكد عاشور إيدير النقابي في التعليم، موضحاً أن كل المحلات مغلقة وكذلك المدارس والثانويات والشركات. أما في وهران (غرب)، ثاني اكبر مدن البلاد، ففتحت كل المحلات في وسط المدينة أبوابها، وكذلك في سوق "لاباستي" الشعبي. وفي قسنطينة (شرق)، ثالث أهم المدن الجزائرية، أغلق جزء من التجار محلاتهم بينما فضّل بعضهم فتح المتاجر. وفي عنابة، أقصى الشرق الجزائري، أغلق أهم سوقين في المدينة، الحطّاب والسوق الفرنسي، وكذلك المحلات التجارية والإدارات العامة.