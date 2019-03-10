شكرا لقرائتكم وفاة 15 مريضاً جراء انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 17:26

توفي 15 فنزويلياً مصابين بأمراض الكلى بسبب عدم تمكّنهم من الخضوع لجلسات غسيل كلى خلال فترة انقطاع التيّار الكهربائي في البلاد، وفق ما ذكرت منظّمة غير حكوميّة أول من أمس السبت.



وقال فرانسيسكو فالنسيا الذي يرأس مجموعة كوديفيدا للرعاية الصحّية: "بين الأمس واليوم الأحد، سجّلنا 15 حالة وفاة، بسبب نقص الغسيل الكلوي. تسع من حالات الوفاة هذه مسجّلة في ولاية زوليا، واثنتان في ولاية تروخيو، وأربع حالات في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس". وأضاف: "إنّ حال الأشخاص الذين يُعانون الفشل الكلوي صعبة للغاية. نحن نتحدّث عن توقّف 95 في المئة من وحدات غسيل الكلى والتي يُمكن أن تصل الآن إلى 100 في المئة" بسبب انقطاع الكهرباء.

وتابع فالنسيا أنّه "في وحدات غسيل الكلى القليلة التي توجد فيها مولّدات كهربائيّة، أصبح من الصعب إعادة تشغيلها بسبب نقص الوقود".

وتصاعد التوتّر أول من أمس السبت في كاراكاس، حيث دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو مؤيّديهما إلى التظاهر في شوارع عاصمة البلاد التي واجهت انقطاعاً غير مسبوق للتيّار الكهربائي وسط اتّهام كلّ طرف الآخر بالمسؤوليّة عن ذلك.