شكرا لقرائتكم غارات إسرائيلية على أهداف لـ"حماس" في غزة رداً على إطلاق صاروخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 17:32

القدس المحتلة - أ ف ب - أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لحركة "حماس" في غزة في ساعة مبكرة اليوم الأحد رداً على إطلاق صاروخ من القطاع.



وجاء في بيان للجيش أن "طائرات مقاتلة قصفت العديد من الاهداف العسكرية في مجمع لحماس في شمال قطاع غزة، إضافة إلى قطعتين بحريتين لحماس".

وأضاف أن الضربات جاءت رداً على إطلاق صاروخ من غزة في ساعة متأخرة أمس السبت "إضافة إلى مواصلة أعمال العنف المنطلقة من القطاع باتجاه إسرائيل".

وسقط الصاروخ في حقل في منطقة اشكول الاسرائيلية من دون أن يتسبب بإضرار أو إصابات.

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ويطلق فلسطينيون في غزة بالونات تحمل مواد متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ويصعدون محاولاتهم لتدمير السياج الحدودي بين إسرائيل والقطاع منذ أكثر من عشرة أيام، ما يقابل برد إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس السبت إنه شن العديد من الضربات على مواقع لـ "حماس" في غزة، رداً على إطلاق قذيفة من القطاع الليلة السابقة.

وقتل 253 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية منذ 2018، غالبيتهم في إطلاق نار خلال تظاهرات أسبوعية على الحدود، والآخرون بقذائف دبابات إسرائيلية أو غارات ردا على أعمال عنف من غزة. وقتل جنديان إسرائيليان في الفترة نفسها.

وخاضت إسرائيل و"حماس" التي تسيطر على القطاع المحاصر منذ أكثر من عقد، ثلاث حروب منذ 2008.