شكرا لقرائتكم استقالة وزير الصحة التونسي بعد وفاة 11 رضيعاً في مركز توليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 17:21

أعلنت الحكومة التونسية أن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف قدم استقالته إثر وفاة 11 رضيعاً في مركز توليد حكومي في العاصمة تونس يومي الخميس والجمعة.



وأعلنت رئاسة الحكومة على صفحتها على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل استقالة الوزير الشريف. وأعلن الشاهد خلال زيارة قام بها إلى المستشفى أن "المحاسبة ستطال كل من ستثبت التحقيقات في حقه أي تقصير"، مضيفاً أن اجتماعات ستعقد الاسبوع المقبل بمشاركة كل الهيئات العاملة في المجال الصحي لتقييم الوضع.

وكان رئيس الجمعية التونسية لاطباء الاطفال محمد دواجي حذر قبل عدة أشهر من الوضع المتهالك لهذا المستشفى الذي يشهد ولادة 15 ألف طفل سنوياً. ويعاني القطاع الطبي في تونس من نزيف للاطباء الذين يغادرون البلاد بحثاً عن فرص عمل أفضل في الخارج. ووعدت السلطات التونسية صندوق النقد الدولي بخفض العجز في الموازنة ما ساهم في تهالك الخدمات الصحية الرسمية.

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وأعلنت وزارة الصحة في بيان مساء أمس السبت: "بينت النتائج الأولية للأبحاث أن الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفنات سارية في الدم تسببت سريعاً في هبوط في الدورة الدموية، وتم رفع العينات لدى الولدان والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفنات".

وكان ناطق باسم الوزارة أعلن أيضاً في وقت سابق فتح تحقيق داخلي للتثبّت من توافر الشروط الصحية في قسم التوليد وطريقة إدارة صيدليته. وأكد ناطق باسم النيابة تحقيق قضائي.

وتدهور وضع القطاع الصحّي العمومي التونسي الذي كان أحد مفاخر البلد، بسبب مشاكل إدارة وتمويل أدت إلى تراجعه بشكل عام، مع نقص متواتر في توفر الأدوية في الفترة الأخيرة.