شكرا لقرائتكم إصابة 30 راكباً في طائرة تركية بسبب مطبات هوائية أثناء رحلة إلى نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 16:14

أصيب 30 شخصاً من ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بجروح عندما تعرضت الطائرة لاضطرابات جوية عنيفة أثناء رحلة أول منن امس السبت من اسطنبول إلى نيويورك قبل أن تهبط بسلام في محطتها، وفق مسؤولين.



ونقل المصابون من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى مستشفيات محلي للعلاج وغالبيتهم مصابون برضوض وجروح وكدمات.

وأصيب أحد المضيفين الجويين بكسر في الساق، وفق الناطق باسم سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرزي ستيف كولمان التي تقوم بتشغيل المطارات ومحطات الحافلات والجسور والأنفاق في المنطقة.

Advertisements

والطائرة وهي من طراز بوينغ 777، وكان على متنها 326 راكباً و21 من أفراد الطاقم، كانت فوق المحيط الأطلسي وعلى بعد 45 دقيقة من وجهتها النهائية عندما واجهت مطبات هوائية، وفق ما صرح كولمان. وأضاف أن حركة المطار لم تتعطل بسبب الحادثة. ولم ترد الخطوط التركية على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت اضطرت طائرة تابعة لخطوط ترانسات الجوية الكندية للقيام بهبوط اضطراري في مطار آخر في منطقة نيويورك، مطار نيوآرك بنيوجيرزي، بعد رصد انبعاث دخان في مقصورة الحقائب، وفق الشركة.

والطائرة وهي من طراز 737-800 كانت تقل 189 من مونتريال إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا. ولم يصب أي شخص بجروح وفق ما صرحت ناطقة باسم خطوط ترانسات.