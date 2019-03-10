شكرا لقرائتكم شراء تركيا صواريخ "إس-400" الروسية "لا علاقة له" بأمن الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 16:58

أنقرة - أ ف ب - أكّد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان مساء أمس السبت أنّ شراء بلاده منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية "لا علاقة له" بأمن الولايات المتحدة، وذلك في ردّ على تحذير أطلقه البنتاغون في وقت سابق.



وكان الناطق باسم البنتاغون تشارلز سامرز حذّر الجمعة من أنّ تركيا قد تُواجه "عواقب خطرة" في حال اشترت كما هو مقرّر المنظومة الروسية المضادة للصواريخ "إس-400".

ومن المقرّر أن تبدأ تركيا الصيف المقبل استلام هذه المنظومة. ويُعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين أنقرة وواشنطن.

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وقال سامرز أول من أمس الجمعة "في حال اشترت تركيا إس-400، فستكون هناك عواقب خطرة على علاقاتنا في شكل عام وعلاقاتنا العسكرية" في شكل خاص. وتابع أنه في هذه الحال "لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات "إف-35" وصواريخ باتريوت".

وكانت واشنطن وافقت في كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي على أن تبيع لتركيا منظومة باتريوت المضادّة للصواريخ كدليل حسن نيّة لإقناع أنقرة بعدم شراء الصواريخ الروسية المنافسة. إلا أنّ أردوغان كرّر مراراً أن لا مجال للعودة عن صفقة السلاح الروسيّة.

وقال أردوغان أمس السبت في كلمة في دياربكر جنوب شرقي البلاد "يعلم الجميع جيّداً أنّ هذه القضيّة لا علاقة لها إطلاقاً بحلف "الناتو، ولا ببرنامج الـ "إف-35" ولا بأمن الولايات المتحدة".

وشدّد الرئيس التركي في كلمته المتلفزة على أنّ "الأمر لا يتعلّق بالـ "إس-400" بل "بحرّية تحرّكات" تركيا، وفي شكل خاصّ في سورية. وأشار إلى أنّ "سبب شراء تركيا منظومة الصّواريخ (الروسية) هذه واضح تماماً، وكذلك الطريقة التي سنستخدمها بها".