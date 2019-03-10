شكرا لقرائتكم تحطم طائرة أثيوبية متجهة إلى نيروبي ومقتل جميع ركابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 16:56

نيروبي - أ ف ب، رويترز - أعلنت الخطوط الإثيوبية تحطم طائرة تابعة لها من طراز "بوينغ 737" صباح اليوم الأحد أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي، كانت تقل 149 راكباً و8 من أفراد الطاقم، فيما قدم رئيس الوزراء الإثيوبي تعازيه لعائلات الركاب. وأكدت هيئة الإذاعة الإثيوبية نقلاً عن مصدر لم تذكر هويته من شركة الطيران، "عدم نجاة أي من ركاب الطائرة وهم من 33 دولة، أو من أفراد الطاقم".



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وأفادت الخطوط الإثيوبية في بيان: "نؤكد بأن رحلتنا المقررة إي تي-302 من أديس أبابا إلى نيروبي تعرضت لحادث اليوم". وأقلعت الطائرة عند الساعة 8.38 صباحاً (06.38 ت غ) من مطار بولي الدولي و"فقد الاتصال" بها بعد 6 دقائق قرب بلدة بيشوفتو على مسافة 60 كلم جنوب شرق أديس أبابا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد على "تويتر": "نود تقديم أصدق التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم على طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الإثيوبية على متن الرحلة المقررة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

وأكدت شركة الطيران أنها سترسل موظفين إلى مكان الحادث "للقيام بكل ما هو ممكن لمساعدة أجهزة الطوارئ". وستقيم أيضاً مركزاً لتقديم المعلومات عن الركاب وتخصص رقماً هاتفياً لعائلات وأصدقاء الركاب الذين ربما كانوا على متن الرحلة.

وطائرة "بوينغ 737-800 ماكس" هي نفس نوع طائرة شركة "لايون إر" الاندونيسية التي تحطمت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها. وتعود آخر كارثة كبرى تعرضت لها طائرة ركاب إثيوبية إلى عام 2010 عندما انفجرت طائرة "بوينغ 737-800" عقب إقلاعها من لبنان ما أسفر عن مقتل 83 راكباً و7 من أفراد الطاقم.