شكرا لقرائتكم شرطي إسرائيلي يقتل فلسطينيا يشتبه بأنه لص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 16:14

قتل ضابط إسرائيلي فلسطينياً مقنعاً كاد يدهس الشرطي في وقت مبكر اليوم الأحد عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية المحتلة أقيمت لإلقاء القبض على اللصوص، وفق الشرطة.



وفرّ اثنان من شركاء الفلسطيني من السيارة التي كانت تحتوى على سلع مسروقة ومعدات تستخدم في عمليات السرقة، وفق بيان الشرطة.

وذكرت الشرطة أنها تلقت معلومات عن "سيارة مشبوهة" وأقامت نقطة تفتيش في منطقة غور الأردن.

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وأثناء تفتيش الشرطة لسيارة عند الحاجز، تجاوزتها سيارة أخرى واتجهت مسرعة نحو الشرطي الذي طلب منها التوقف.

وأفاد بيان للشرطة أنه "عندما لم تستجب السيارة لأوامر الضابط بالتوقف، أطلق النار عليها". وأضاف: "توقفت السيارة نتيجة إطلاق النار وقتل سائقها الفلسطيني وهو من سكان إحدى القرى القريبة".

واستهدفت هجمات فلسطينية متفرقة في السنوات الأخيرة، بينها عمليات دهس، مدنيين إسرائيليين وعناصر أمن في الضفة الغربية.

لكن الشرطة اليوم الأحد لم تشر إلى الفلسطيني على أنه "إرهابي" بل اكتفت بوصفه بأنه سائق، وهو ما يدل على أن العملية لم تكن على صلة على ما يبدو بالنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.