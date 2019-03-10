شكرا لقرائتكم قتيلان بانفجار سيارة مفخخة في الموصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 19 ساعة في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 19:47

بغداد - أ ف ب - قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح في وقت متقدم أمس الجمعة، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام أحد المطاعم في شرق مدينة الموصل شمال العراق، وهو الثاني خلال نحو أسبوع، بحسب ما أفادت السلطات الأمنية الرسمية.



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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "اعتداءً إرهابياً حصل مقابل أحد المطاعم في حي المثنى بالجانب الأيسر (شرق) في مدينة الموصل، بواسطة سيارة مفخخة". وأضاف أن "الحادث أسفر عن مقتل رجل أمن وفتاة وإصابة 10 آخرين بجروح".

والانفجار هو الثاني في مدينة الموصل خلال 8 أيام، ففي 28 شباط (فبراير) الماضي قتل مدني وأصيب 13 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في شرق مدينة الموصل أيضاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

وكان العراق أعلن نهاية عام 2017 دحر تنظيم "داعش" الذي سيطر لأكثر من ثلاثة أعوام على نحو ثلث مساحة البلاد. لكن للارهابيين خلايا نائمة، تنشط في بعض الأحيان، خصوصاً في المناطق الصحراوية الحدودية مع سورية. ومساء يوم الأربعاء الماضي، قتل 6 عناصر من قوات الحشد الشعبي وأصيب نحو 30 آخرين في كمين استهدف موكباً لهم على طريق الموصل.

وتأتي الهجمات، في وقت تشن فيه "قوات سورية الديموقراطية" المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حملة عسكرية لطرد تنظيم "داعش" من آخر معاقله في شرق سورية.