شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال داعشية تعمل فى الدعم اللوجيستى بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، اعتقال امرأة تعمل في الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث تقوم بجمع المعلومات وتقديمها لعناصر التنظيم بمحافظة صلاح الدين في وسط العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للجهاز - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على امرأة داعشية تعمل في الدعم اللوجستي، وتقديم المعلومات لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي".

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وأضاف أن "المرأة حاولت الدخول إلى منطقة الإسحاقي بوسط صلاح الدين هربا من ملاحقة القوات الأمنية التي تمكنت من إلقاء القبض عليها أثناء محاولتها الهرب"، مشيرا إلى أن "القوة سلمتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".