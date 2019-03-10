وزيران لبنانيان يشاركان في تنظيف محمية طبيعية

وذكر بيان حصلت "سبوتنيك"، اليوم الأحد 10 مارس / أذار، على نسخة منه أن وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيولات خيرالله الصفدي، وزير البيئة فادي جريصاتي في طرابلس، في زيارة للتعرف إلى محمية جزر النخل الطبيعية.

واغتنمت الصفدي، اليوم الوطني، لتنظيم حملة تنظيف للمحمية كان سبق أن أعدت لها مع فريق عملها وعدد من الجمعيات قبل تسلمها مهامها الوزارية، إثر زيارة قامت بها منذ نحو شهرين الى الجزيرة ورأت حاجة ملحة الى حمايتها من النفايات ونشر التوعية حول أهمية الحفاظ عليها.

وتجول الوزيران في المحمية برفقة المرشحة إلى الانتخابات الفرعية في طرابلس ديما جمالي، وعدد من الجمعيات المشاركة، وشاركا في جمع النفايات والبقايا البلاستيكية بالإضافة الى مشاركة مجموعة من نادي الغوص "إكستريم دايف سنتر- إكس دي سي" في انتشال النفايات من قعر البحر.

كما استمعا الى شرح من رئيس لجنة محمية جزر النخل الطبيعية الدكتور غسان جرادي حول طيور النورس ذات الأرجل الصفراء في هذه الجزيرة، التي أصبحت نادرة وتتطلب اهتماما خاصًا لعدم انقراضها.

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ودعت الصفدي المواطنين الى "زيارة هذه الجزر، التي تعتبر الجزر الوحيدة التابعة للبنان، والحفاظ عليها ليس فقط في يوم المحميات وإنما في كلّ الأيام لافتة إلى أنه من واجبنا لدى زيارة المكان الحرص على نظافته".

وبدوره، اعتبر الوزير جريصاتي أنه على المسؤولين أن يكونوا مثالا يحتذى به للشعب، فإن طلبوا منه ان يحترم نظافة بلاده ويعمل على تنظيف الأماكن فيجب عليهم أن يبادروا إلى ذلك أولا.