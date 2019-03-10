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ذكرت وكالة "سانا" أن "المجموعات الإرهابية اعتدت اليوم بالقذائف الصاروخية على منطقة مصياف بريف حماة الشمالي في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
واقتصرت الأضرار على الماديات والممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المدنيين.
وكانت مجموعات مسلحة استهدفت أمس بالقذائف الصاروخية مدينة محردة وقريتي معان والمصاصنة بريف حماة الشمالي، ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات.
ورد الجيش السوري على مصادر القصف واستهدف مواقع المسلحين في اللطامنة وكفر زيتا والأربعين بالقذائف المدفعية والصاروخية.
ونفذ الطيران الحربي سلسلة من الغارات الجوية تركزت على مواقع هامة تابعة للمجموعات الإرهابية المسلحة بريف إدلب الجنوبي والغربي.
وكشف مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك": أنه بعد عملية استطلاع واسعة تم تحديد عدد من الأهداف التي تحوي مستودعات أسلحة وذخيرة بالإضافة لحشود وآليات، ما استدعى التعامل معها على وجه السرعة وبشكل دقيق عبر سلاح الطيران الحربي، حيث تم تدمير عدة مواقع لمسلحي "النصرة"، توزعت في محيط بلدات خان شيخون ومعرة النعمان وكفرنبل ومعر شمارين التابعة لمعرة النعمان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قصف مصياف... الجيش السوري يرد على المسلحين في ريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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