السلطات الإسرائيلية تلقي القبض على حمارين (صور)

ووفقا لوكالة "معا"، شارك في العملية قوات عسكرية ووحدات من الشرطة وجمعية مكافحة البيئة الإسرائيلية. وقال مسؤول إن القوات صادرت الحمارين في منطقة عين الحلوة بالقرب من مفرق المالح، وهما يعودان للمواطن عادل عليان زامل دراغمة. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الطرف الإسرائيلي يتهم الحمارين بأنهما دخلا الى منطقة خاصة بالمستوطنين.

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