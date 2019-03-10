رام الله.. المركز الثقافي التركي يحتفي بـ"يافا مدينة البرتقال"

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
عقد المركز الثقافي التركي "يونس إمره" بمدينة رام الله، الأحد، ندوة ثقافية تحتفي بصدور كتاب "يافا مدينة البرتقال".
وتوّجت الندوة مؤلف الكتاب "محمود يزيك"، بتقديم استعراض لعمله، الذي نشرته مؤخرا "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" (غير حكومية).
وفي حديث للأناضول، على هامش الندوة، أوضح "يزيك" أن "الكتاب يتناول العلاقة بين فلسطين والدولة العثمانية".
كما يشير الكتاب إلى دور الدولة العثمانية في بناء مدينة يافا الساحلية بعد أن تعرضت للتدمير على مدار فترات سابقة.
وتابع المؤلف أنه سلط الضوء على الحاكم العثماني للمدينة "محمد أبو نبوت" (1807 و1819)، ودوره في بناء المرافق الثقافية والاقتصادية التي ما تزال ماثلة حتى اليوم.
وأضاف: "رغم من تعرض له المدينة من احتلال إسرائيلي عام 1948، إلا أن يافا أثبتت أنها عصية على الدمار".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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