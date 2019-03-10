الرئاسة الجزائرية تؤكد عودة بوتفليقة من رحلته العلاجية

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أكدت الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، رسميا عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلة علاجية دامت أسبوعين بأحد مستشفيات مدينة جنيف السويسرية.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "عاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ظهيرة الأحد إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى جنيف (سويسرا) حيث أجرى فحوصات طبية دورية".

ويعد هذا البيان أول تأكيد رسمي لخبر عودة بوتفيقة من رحلته العلاجية بسويسرا، لكنه لم يتضمن توضيحا لحالته الصحية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، بدأ بوتفليقة رحلة علاجية بجنيف السويسرية، وسط تضارب الأنباء حول وضعه الصحي بين وسائل إعلام تؤكد "تدهوره"، وحملته الانتخابية التي تؤكد أنه "في صحة جيدة".

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ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي، تشهد الجامعات احتجاجات وتظاهرات رافضة كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.

وفي 3 مارس/آذار الماضي، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة، وذلك بعد أن فوض مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري.

وتنتهي الأربعاء القادم 13 مارس/آذار المهلة القانونية التي يمنحها القانون للمجلس (المحكمة) الدستوري لإعلان القائمة الرسمية لمرشحي الرئاسة بعد دراسة أوراقهم.

وتسود حالة ترقب في البلاد لرد فعل بوتفليقة والنظام الحاكم بصفة عامة على الحراك الشعبي الرافض لترشحه لولاية خامسة ودعوات قوى المعارضة ومنظمات مستقلة أخرى لتأجيل الإنتخابات وإقامة مرحلة انتقالية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.