قصيدة: مكتفيه بذاتي

صحيفة الخليج الإلكترونية ياملهمي خلك معي منصف وذرب لاجاك شعري عانقه … واعزفوني ** لي مدةٍ ماعاد اغني مع .. العُرب

غيرت منهاجي وطابت ،،،،،الحوني ** اطرب مع اللي خافقه للهوى طرب

وعزف عن اللي مايقدر ،،،،، فنوني ** مالي ومال اللي عكس وجهة الدرب

انا رفيقي مايخالف ،،،،،، اضنوني ** مكتفيه بذاتي عن البعد ،،والقرب

حتى لو ان احبابي الي جفوني ** ياخذني إحساسي من الشرق للغرب

هذا المكان الي يناسب ،،،، سكوني ** Advertisements انا شراره دايمً تشعل ،،،،،، الحرب

اخوضها بأحساس كله ،،،،،،جنوني ** اطرح واقسم قبل ماستخدم الضرب

وابقى على هقوات من ،،،،،علمووني ** ابداع فكري يشبه لـموية الشرب

يروي ضما العطشان عذب المزوني ** مير الغلا مفضوح سره ،،، مسرب

دايم مواري الحب تفضح عيوني ** ولازلت اغرد بالغلا خارج السرب

لا حرك النسناس لدن الغصوني ** وياخاطري عساك سالم من الكرب

باكر .. عساها .. لسعاده لحووني قصيدة الشاعرهـ/عبير العتيبي

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