سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف سفير المملكة لدى إثيوبيا عبدالله العرجاني، هوية المواطن السعودي المتوفى ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، التي بلغ عدد ضحاياها نحو 157 شخصاً من 32 جنسية.

وأوضح العرجاني، اليوم الأحد، أن المواطن السعودي ضحية حادث الطائرة، يعمل في قطاع الاستقدام، وكان متجهاً إلى نيروبي، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشار إلى أن ذوي المتوفى تواصلوا مع السفارة السعودية في أديس أبابا، مضيفاً: “نعمل مع الجهات المختصة لتحديد جثة المتوفى السعودي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.