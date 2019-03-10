الغذاء_والدواء تكشف الفرق بين “السكر المضاف” و”الطبيعي”

صحيفة الخليج الالكترونية

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأحد)، معلومات توعوية حول السكر، باعتباره يمثل مصدرًا هامًا للكربوهيدرات التي توفر الطاقة اللازمة للجسم.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن السكر من الكربوهيدرات، حيث يوجد في عدد كبير من الأطعمة بشكل طبيعي أو يُضاف لبعض المنتجات.

وأوضحت أن السكر الطبيعي هو السكر الموجود طبيعيا في الأغذية، مثل الفواكه، والعسل، والحليب، أما السكر المضاف (سكر المائدة) فهو يُضاف إلى الأطعمة والمشروبات، مثل المشروبات الغازية، وأطعمة الوجبات عالية الطاقة، والوجبات السريعة، والحلويات.