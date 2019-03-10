أنغام عمانية تجوب العالم في فعاليات معرض باريس الدولي

الخليج - حسن القبيسي

تشارك أنغام عمانية في فعاليات معرض باريس الدولي للكتاب خلال الفترة من ١٤ رحتي ١٨مارس ٢٠١٩م وذلك ضمن مشاركة السلطنة كضيف خاص للمعرض وتأتي مشاركة انغام عمانية بدعم من وزارة الاعلام -ووزير الاعلام الدكتور عبدالمنعم الحسني وذلك بوصول انغام عمانية للعالمية.

ويذكر ان صاحبة السمو السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد المشرف العام علي أنغام عمانية التي تجوب العالم بمشاركة زهراء بنت محمد آل يوسف عازفة بيانو كلاسيك شرقي وغربي وطاهرة بنت جمال عازفة كمان كلاسيك شرقي غربي

وقد شاركت أنغام عمانية في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني (٤٨) حيث احتفلت ببعض الدول الخليجية كدولة قطر ودولة الكويت ودولة الامارات

وقال محمد بن احمد جعبوب مسؤول التنسيق والمتابعة بأنغام عمانية سعيدين جدا ان تكون صاحبة السمو السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد المشرف العام علي أنغام عمانية وذلك بعد ان حظيت أنغام عمانية بالاهتمام الرسمي والشعبي في كل محطاتها السابقة وكان للمبادرة اثر واضح وتفاعل حيث نثرت الأنغام الموسيقية العمانية الكثير من الفرح والتقارب بين الجميع وعكست ثقافة السلطنة الممنهحة على السلام والحب وتقارب الشعوب .