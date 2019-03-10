شكرا لقرائتكم خبر عن «صحيفة»: سعودي يُهرّب ابنتيه من منزلي زوجيهما بالكويت.. ويواجه تهمتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تحقق الأجهزة الأمنية الكويتية في قضية متهم فيها مواطن سعودي بتهريب اثنتين من بناته من منزلي زوجيهما، والخروج بهما من الكويت عبر منفذ السالمي، مستخدماً بطاقتي شقيقتيهما المقيمتين في الكويت.

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وقال مصدر أمني كويتي: إن المواطن السعودي حضر إلى الكويت واقتاد ابنتيه المتزوجتين خلسة، وذلك بسبب خلافات أسرية، مبيناً أنه تمكن من خداع موظف الجوازات والعسكري المسؤول من بوابة المغادرة، بإبراز البطاقتين على أنهما تخصان ابنتيه.

وأبان أن أحد الزوجين اكتشف عملية الهروب، فأبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، ووفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية فإنه بعد التواصل مع المنافذ المختلفة تأكد خروج الأب مع ابنتيه عبر منفذ السالمي؛ وعليه تم تسجيل قضية تزوير في محرر رسمي وانتحال صفة، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأضاف المصدر أنه يجري حالياً التحقيق مع موظف الجوازات وعسكري البوابة حول السماح بخروج الفتاتين بدون التحقق من أنهما صاحبتا البطاقتين، لافتاً إلى أن التحقيق سيشمل الشقيقتين اللتين منحتا بطاقتيهما لشقيقتيهما.