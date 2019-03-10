شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على خصائص ومزايا تقنية «eSIM».. تُطبق في المملكة قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن تقنية eSIM المزمع تطبيقها رسمياً في المملكة قريباً، لا تحتاج شريحة لتركيبها في الجوال.

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وأضاف الحمادي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن eSIM عبارة عن شريحة مركبة من المصنع تلقائياً، يمكنك برمجتها وربطها آلياً برقمك في أي شركة اتصال، وبهذه التقنية لن تحتاج الذهاب لشركة الاتصالات لتحصل على شريحة جديدة أبداً.

وتابع أن شريحة eSIM تتيح إمكانية تركيب أكثر من رقم على نفس الجوال بدون الحاجة لشريحة لكل رقم، بالإضافة إلى نقل رقمك من جهاز لآخر بسهولة عبر الخدمات الإلكترونية.

وقد بدأت الشريحة الكبيرة “SIM” في عام 1990 تقريباً، وبدأت تصغر شيئاً فشيئاً حتى وصلت إلى شريحة غير ملموسة بعد 25 عام تقريباً!.