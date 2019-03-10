انت الان تتابع لم ينج أحد.. إثيوبيا: مقتل جميع ركاب الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحطم طائرة أرشيفية

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية اليوم الأحد، إنه «لم ينج أحد من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت تقل 149 راكبا وطاقما مؤلفا من ثمانية أفراد»، إذ نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن مصدر من شركة الطيران: «لم ينج أحد على متن الرحلة التي كانت تقل ركابا من 33 دولة»، جاء ذلك بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، صباح اليوم، وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي. ونقلت وسائل إعلام عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، تأكيده «وقوع قتلى جراء تحطم الطائرة الإثيوبية»، معربا عن تعازيه للعائلات التي فقدت ذويها في الكارثة.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، إن الطائرة سقطت وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد. ومن غير الواضح بعد أين تحطمت الطائرة، وما إذا كان هناك ناجون من هذا الحادث المأساوي، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية. وذكرت الخطوط الجوية أن فرق الخطوط الجوية الإثيوبية سوف ترسل لموقع الحادث وسوف نفعل كل

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