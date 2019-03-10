انت الان تتابع «لضمان الأمن».. الحزب الحاكم يحذر من العصيان المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس الجزائري
قال حزب جبهة التحرير الوطني «الحزب الحاكم في الجزائر»، اليوم الأحد، إنه «يعمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة بأقل ضرر»، مؤكدًا في بيان له: «أن الأطراف السياسية، تراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على سلمية الحراك لضمان الأمن والاستقرار»، مشيرًا إلى أن «ما وصل إليه الحراك الشعبي، هو مكسب ومفخرة للشعب الجزائري»، محذرًا من العصيان المدني، داعيا إلى اليقظة والحيطة من التهور في القرارات، إذ طالب بعدم ترك الفرصة لبعض الجهات المتهورة والمجهولة، والتي تريد الزج بالجزائر وشعبها نحو المجهول.
يأتي ذلك، بعد نقل تليفزيون النهار الجزائري، أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود إلى الجزائر اليوم الأحد، قادما من جنيف بعدما أنهى سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية»، وذلك وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. وقال التليفزيون الجزائري: «يعود ظهر اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى
يأتي ذلك، بعد نقل تليفزيون النهار الجزائري، أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود إلى الجزائر اليوم الأحد، قادما من جنيف بعدما أنهى سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية»، وذلك وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وقال التليفزيون الجزائري: «يعود ظهر اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى أرض الوطن»، مضيفا: «أنهى بوتفليقة سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينة، وحطت الطائرة الرئاسية بجنيف قادمة من الجزائر اليوم».
وكانت وكالة «رويترز»، قد أفادت صباح اليوم الأحد، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي غادرت الجزائر متجهة شمالا، ووجهتها غير معلومة، حسب ما أعلنه تطبيق «فلايت رادار». (التفاصيل)
اقرأ أيضًا: الجزائريون يتأهبون للعصيان وعطلة إجبارية للجامعات
كانت هذه تفاصيل خبر «لضمان الأمن».. الحزب الحاكم يحذر من العصيان المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.