انت الان تتابع «لضمان الأمن».. الحزب الحاكم يحذر من العصيان المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الجزائري

قال حزب جبهة التحرير الوطني «الحزب الحاكم في الجزائر»، اليوم الأحد، إنه «يعمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة بأقل ضرر»، مؤكدًا في بيان له: «أن الأطراف السياسية، تراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على سلمية الحراك لضمان الأمن والاستقرار»، مشيرًا إلى أن «ما وصل إليه الحراك الشعبي، هو مكسب ومفخرة للشعب الجزائري»، محذرًا من العصيان المدني، داعيا إلى اليقظة والحيطة من التهور في القرارات، إذ طالب بعدم ترك الفرصة لبعض الجهات المتهورة والمجهولة، والتي تريد الزج بالجزائر وشعبها نحو المجهول.

يأتي ذلك، بعد نقل تليفزيون النهار الجزائري، أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود إلى الجزائر اليوم الأحد، قادما من جنيف بعدما أنهى سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية»، وذلك وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. وقال التليفزيون الجزائري: «يعود ظهر اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى

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