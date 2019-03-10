الان تتابع بعد تحطم الطائرة الإثيوبية.. ما سر طراز “بوينغ 737 ماكس”؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

مأساة أخرى في مجال الطائرات كان بطلها طراز بوينغ 737 ماكس، بعد تحطم الطائرة الإثيوبية على متنها 157 شخصاً، ما أثار تساؤلات بشأن هذا الطراز، على خلفية سقوط طائرة من نفس الطراز في إندونيسيا في أكتوبر الماضي.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية بعد 6 دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا متوجهة إلى نيروبي، ولم تعلن الشركة عن أسباب سقوطها، لكن الطائرة وهي من طراز “بوينغ 737 ماكس” تعيد توجيه أصابع الاتهام إلى الشركة المصنعة التي حجبت معلومات حول تقنيات جديدة بالطائرة تتعلق بالتحكم.

على أن الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للطائرة تيولدي غيبرمريام قال للصحافيين في أديس أبابا إن الطيار “حصل على إذن” للعودة إلى العاصمة الإثيوبية قبل تحطم الطائرة.

وتم الربط بين حادث الطائرتين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن الطائرتين من نفس الطراز وحدث التحطم بعد وقت قصير من الإقلاع في الحادثين.

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وكانت الشكرة الأميركية حذرت شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم بعد حادث إندونيسيا من قراءات خاطئة في برامج التحكم في الطيران على طائراتها.

وأقرت “بوينغ” بـ”حجب” معلومات تتعلق بالأخطار المحتملة المرتبطة بميزة جديدة للتحكم في الطيران، ويشتبه في أن حجب هذه الميزة تسبب في تحطم الطائرة الإندونيسية التابعة لشركة “ليون إير” بحسب خبراء السلامة الذين شاركوا في التحقيق ومسؤولين في إدارة الطيران الفيديرالية وطيارين.

ويهدف نظام الكبح الآلي في طرازي بوينغ “737 ماكس8″ و”737 ماكس9” إلى مساعدة الطيارين على تجنب رفع مقدمة الطائرة بصورة خطيرة عن طريق الخطأ، لكنه يمكن أن يدفع الطائرة في ظروف غير اعتيادية إلى الأسفل بشكل غير متوقع وبقوة ولا يستطيع للطيار إعادتها إلى الوضع الأفقي مرة أخرى.

وبعد أسبوع من حادث طائرة “ليون إير”، قامت “بوينغ” بتعميم نشرة أمان على شركات الخطوط الجوية التي تستخدم طائراتها كافة، وقالت الشركة الأميركية إن مثل هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى غوص حاد أو تحطم، حتى لو كان الطيار يقود الطائرة يدوياً.

وطراز “بوينغ 737” هو الأكثر مبيعاً في العالم، حيث باعت “بوينغ” أكثر من 5 آلاف طائرة من هذا الطراز. وطراز “بوينغ 737 ماكس” هو النسخة الأحدث من الطائرة وتشير الإحصاءات أن الشركة باعت حوالي 200 من الطراز الجديد حتى أكتوبر الماضي.