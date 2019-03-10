فيديو| بينهم 6 مصريين.. جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تحطمت اليوم الأحد طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي ، بعد إقلاعها الساعة الثامنة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي من مطار بولي، حيث انقطع الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها.

وتسبب الحادث عن موت جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبًا من 33 دولة، من بينهم 6 مصريين، ومغربيين ويمني واحد

فى هذا الفيديو ترصد (مصر العربية) جنسيات ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة

ونقلت وسائل إعلام عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تأكيده "وقوع قتلى جراء تحطم الطائرة الإثيوبية".

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ونشر "أحمد" على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة: "يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم، الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

وتصنف شركة الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة نفسها بأنها أكبر شركة طيران في أفريقيا ولديها طموح في أن تصبح البوابة إلى القارة، وفق ما أفاد موقع "بلومبيرج" الأمريكي.

وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت مطلع مارس الجاري، تسلمها أول طائرة شحن من طراز بوينغ 737-800، التي تقدم خدمات الشحن الجوي واللوجستي، والتابعة لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية.

قالت شركة الطيران، في بيان لها، إن هذه الطائرة هي أكبر مشغل للشحن في إفريقيا، ما سيساعدها على تحسين خدماتها اللوجستية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

يذكر أنه، وقع حادث اليوم بعد 4 أشهر فقط على استلام الخطوط الإثيوبية هذه الطائرة (نوفمبر 2018).