قدم السفير دينا مفتى سفير إثيوبيا الجديد لدى مصر، اليوم الأحد، صورة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية سامح شكري.

وذكرت سفارة إثيوبيا بالقاهرة في بيان اليوم، أن السفير الجديد نقل خلال اللقاء للوزير رسالة تحية وتقدير من الحكومة والشعب الإثيوبي، معربًا عن تمنيات الحكومة والشعب الإثيوبي للحكومة والشعب المصري الشقيق, دوام الاستقرار والازدهار.

وقال السفير، إن مهام عمله في مصر تتركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين, وذلك من خلال التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأكد إدراك الشعب المصري للعلاقات الطيبة بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز ذلك.

وأضاف، أن المحادثات التي تجرى بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة “في حالة جيدة “.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري – بحسب البيان – أن مصر تعطي اهتماما أكبر لعلاقتها مع إثيوبيا, مذكرا بارتباط البلدين من خلال نهر النيل.

Advertisements

وأشار إلى أن المشاورات التي تجرى بين القيادة السياسية في كافة المستويات خاصة على مستوى رؤساء البلدين ساهمت في تطوير العلاقات.

وأكد “شكري”، أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية في إثيوبيا هي تنمية مشتركة.. لافتا إلى الرغبة في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وقدم وزير الخارجية المصري، التهنئة للسفير دينا، وأكد له دعم وزارته والعاملين فيها خلال فترة عمله في القاهرة.

يذكر أن، السفير دينا مفتى كان يعمل في كينيا كسفير فوق العادة لإثيوبيا قبل انتقاله إلى مصر, وشغل السفير عدة مناصب في وزارة الخارجية الإثيوبية من بينها منصب المتحدث الرسمي ومدير الشؤون الإعلامية والاتصالات.

ا ش ا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير إثيوبيا الجديد لدى مصر يقدم صورة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.