واتساب يفعل هذه الميزة من تطبيق خرائط جوجل Google Maps

ينوي مسؤولو تطبيق التراسل الفوري، واتساب تفعيل خاصية الوضع الليلي بعد غروب الشمس مثلما يحدث بتطبيق خرائط جوجل Google Maps، الذي يتحول للون الداكن.
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ونقلت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، عن مسؤولي واتساب ـ التي لم تذكر اسمهم ـ أنهم ينوون إضافة خيار الوضع الليلي، الذي يسمح لك بتحويل ألوان النص والشاشة للون الداكن لتتراسل بإضاءة أكثر ارتياحية لعينك.
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وكان مسؤولو تطبيق فيسبوك ماسنجر، قد عزموا تفعيل خاصية الوضع الليلي لمستخدميه وهي الميزة التي وصفتها عدة تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا بـ "القاتلة" لتطبيق واتساب.المزيد:
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