دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تدفع بتحديث جديد يتيح تنشيط مساعد جوجل في المحادثات لفترة أطول ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت عملاق البحث في دفع تحديث جديد لمساعدها الإفتراضي، تتيح من خلاله إستمرار المساعد الإفتراضي نشط لأطول فترة في المحادثات للرد على الأسئلة المتتابعة.

يتطلب تنشيط مساعد جوجل الإفتراضي على Google Home Hub إلقاء أوامر صوتية مع عبارة “Hey Google” في كل مرة قبل بدء طرح الأسئلة على المساعد الإفتراضي، إلا أن جوجل تقدم تحديث جديد يبقى من خلالها مساعد جوجل نشط لأطول فترة للإجابة على أسئلة المستخدم والتجاوب مع المحادثات.

ومن المقرر أن ينتشر هذا التحديث على الشاشات الذكية التي تأتي بمساعد جوجل الإفتراضي خلال الفترة القادمة، لتدعم إستمرار المحادثات عند تمكين الميزة الجديدة، كما تدعم المستخدم في الحصول على ردود متتابعة عن الأسئلة.

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أيضاً من المقرر أن تتوفر ميزة “Continued Conversation” على الشاشات الذكية التي تتوفر في الولايات المتحدة في البداية من بينها Google Home Hub، وLenovo Smart DisplayTM، و JBL Link View، وأيضاً LG XBOOM AI ThinQ WK9.

كما يمكن تمكين الميزة من خلال إعدادات تطبيق Google Assistant، ومنها إلى تبويب المفضلة، ومن ثم ستظهر ميزة Continued Conversation، أيضاً من المقرر أن يتيح هذا التحديث مميزات أخرى مثل عناصر تحكم أكثر كفاءة من بينها التحكم في مستوى الصوتيات في المكبرات الصوتية.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تدفع بتحديث جديد يتيح تنشيط مساعد جوجل في المحادثات لفترة أطول ظهر على التقنية بلا حدود.