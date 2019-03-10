دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هكذا طورت أمريكا روبوتًا لتنظيف الشوارع من الثلوج

طورت الولايات المتحدة الأمريكية، روبوتًا من أجل تنظيف الشوارع من الثلوج، في أوقات تساقط الجليد، وذلك بشكل جيد وآمن على البشر.

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وبحسب مطورو الروبوت، فإنه يتعين علي المسؤولين عن الأمر تسجيل مسار الروبوت بأكمله على الكاميرات، ومن ثم تسليم التسجيل إلى مركز العمليات الروبوتية، وبعدها يقوم المركز بإعطاء التسجيل لروبوت محدد للقيام بالمهمة، ومساعدة المستشعرات على السير في الطريق الصحيح.

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ويقوم الروبوت بتنظيف الثلج بمساعدة منظف دوار، من خلال توزيع الملح ومزيل الصقيع ووفقًا للبرنامج في الخزان الموجود خلف الروبوت، يمكن للمستخدمين مراقبة عملية العمل بشكل مباشر من خلال تطبيق على الهاتف المحمول. المزيد:

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