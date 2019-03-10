شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء الهجوم على آخر جيب للدولة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن القوات بدأت هجوما للسيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى في شرق سوريا اليوم الأحد وإنها تتبادل إطلاق النار مع المتشددين. Advertisements وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز "بدأت العمليات العسكرية. قواتنا تشتبك الآن مع الإرهابيين".

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