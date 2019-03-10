الرئاسة الجزائرية تؤكد عودة بوتفليقة للبلاد

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، "عاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ظهيرة اليوم الأحد، إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى جنيف (سويسرا) حيث أجرى "فحوصات طبية دورية".

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