ويتحدث داود الشريان في حلقة برنامجه "مع داود الشريان" عن تمكين المرأة. وقدم داود الشريان 6 حلقات فقط من برنامجه "مع داود الشريان"، حسب صحيفة عكاظ السعودية، قبل توقفه. وناقش الشريان خلال الحلقات السابقة عدد من الموضوعات أبرزها هروب الفتيات والأحياء الشعبية ومدارس قيادة السيارات النسائية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن توقف برنامجه بشكل مفاجئ... داود الشريان يعود للحديث عن المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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