وصول طائرة بوتفليقة إلى مطار عسكري في الجزائر

وبحسب التلفزيون الرسمي الجزائري، "وصل الرئيس بوتفليقة إلى المطار العسكري بوفاريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية".

يأتي ذلك، بعد نقل تلفزيون النهار الجزائري، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود إلى الجزائر اليوم الأحد، قادما من جنيف بعدما أنهي سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية".

ونقل التلفزيون الجزائري "يعود ظهر اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى أرض الوطن"، مضيفا "أنهي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينة، وحطت الطائرة الرئاسية بجنبف قادمة من الجزائر اليوم".

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وكان بوتفليقة، قد تقدم مؤخرا بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

وعلى خلفية الاحتجاجات، بعث الرئيس الجزائري برسالة مطولة إلى الشعب، عشية ترشحه، تعهد بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم "تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية".

وأكد أنه لن يترشح في هذه الانتخابات "ومن شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية".

كذلك أعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، "يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".