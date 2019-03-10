- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Aboud Hamam
وفي وقت سابق من اليوم أعلن بالي، عن انتهاء مهلة استسلام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الباغوز بريف دير الزور، شمال شرق سوريا، مؤكد بدء التحرك العسكري للقضاء على من تبقى منهم.
وأضاف بالي "أخرجنا آلاف المدنيين، كما استسلم آلاف الإرهابيين، في الأيام السابقة".
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي أواخر شباط/ فبراير الماضي، بعد نحو شهر من توقفها لأسباب تتعلق بتحرير الأسرى، وإجلاء المدنيين من المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم "قسد": القوات بدأت الهجوم على جيب "داعش" في الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.