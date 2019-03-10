المتحدث باسم "قسد": القوات بدأت الهجوم على جيب "داعش" في الباغوز

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وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لـ "رويترز"، "بدأت العمليات العسكرية. قواتنا تشتبك الآن مع الإرهابيين..".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن بالي، عن انتهاء مهلة استسلام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الباغوز بريف دير الزور، شمال شرق سوريا، مؤكد بدء التحرك العسكري للقضاء على من تبقى منهم.

وأضاف بالي "أخرجنا آلاف المدنيين، كما استسلم آلاف الإرهابيين، في الأيام السابقة".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي أواخر شباط/ فبراير الماضي، بعد نحو شهر من توقفها لأسباب تتعلق بتحرير الأسرى، وإجلاء المدنيين من المدينة.