الجيش الليبي يسيطر على بوابة بوهادي العسكرية جنوب مدينة سرت

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بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد دخلت مدينة سرت وسيطرت على بوابة بوهادي الواقعة جنوب سرت"، مشيرا إلى أن "المسلحون الذين كانوا يتمركزون في بوابة بوهادي انسحبوا من البوابة دون وقوع أي اشتباكات بينهم وبين قوات الجيش الليبي".
© Sputnik . Mahmoud Turkia
وقال الخرطوش إن "قوة من الكتيبة 165 مشاة التابعة للواء 73 مشاة بجاهزية كاملة تتحرك بأمر اللواء علي القطعاني آمر اللواء 73 مشاة للالتحاق بقوات الجيش الليبي المتحركة باتجاه الجنوب الغربي والغرب الليبي".
ونشر الموقع الإلكتروني للجيش الوطني الليبي أن "مصادر عسكرية قالت إن الجيش سيتحرك باتجاه طرابلس بعد تأمين الجنوب وإعلان تطهيره حيث نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي صحة أمر منسوب لحفتر للقوات بالتحرك".
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