شكرا لقرائتكم خبر عن غرق أحد منسوبي حرس الحدود بالليث أثناء تأدية عمله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
تُوفي أحد أفراد حرس الحدود بمحافظة الليث، ليلة أمس، أثناء تأديته عمله غرقاً داخل البحر بعد انقلاب قاربه، فيما تمكَّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود من انتشال جثمانه، وتم نقله للمستشفى.
وشيَّعت جموع غفيرة بعد ظهر اليوم الأحد، جثمان المتوفى الذي لقي مصرعه غرقاً منتصف ليلة أمس داخل بحر الليث في أثناء تأديته عمله.
وأدت جموع غفيرة من زملائه وأقاربه، الصلاة عليه اليوم بعد صلاة الظهر بجامع الليث الكبير، ووُري جثمانه الثرى بمقبرة الليث.
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