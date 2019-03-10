شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تُوفي قائد ابتدائية الوقف بمحافظة شقراء، فيصل بن مبارك المبارك وزوجته؛ إثر حادث أليم وقع ليلة البارحة على طريق الدوادمي – شقراء، فيما نعت مدرسته وفاته، وعلَّقت الدراسة؛ بسبب تأثر منسوبيها بفقده، وعدم استطاعتهم أداء مهامهم.

وكان قائد ابتدائية الوقف في شقراء فيصل المبارك في زيارة لأقاربه في مدينة الطائف برفقة أولاده، وأثناء عودته من السفر، وبعد خروجه من محافظة الدوادمي باتجاه محافظة شقراء، اعترضت طريقه إحدى المركبات، فحاول تلافيها بالخروج عن الطريق؛ مما أدى لانقلاب سيارته ووفاته ووفاة زوجته وإصابة أبنائه الأربعة المرافقين له إصابات متفرقة، تم نقل اثنين منهم لأحد المستشفيات المتخصصة بالرياض.

إدارة المدرسة نعت قائدها صباح اليوم الأحد، وأرسلت لأولياء الأمور قائلة: ننعى إليكم وفاة مدير المدرسة المربي الفاضل الأستاذ فيصل المبارك، رحمه الله، ونرجو عدم حضور الأبناء للمدرسة هذا اليوم؛ لعدم قدرة العاملين في المدرسة على أداء مهامهم؛ بسبب هذا الظرف”.