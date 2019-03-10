انت الان تتابع «شارَكن في الاحتجاجات».. سجن 9 سودانيات لمدة شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات السودان

أصدرت محكمة سودانية حكما يقضي بسجن 9 متظاهرات لمدة شهر وجلدهن 20 جلدة، لكن بسبب ضغط المحامين تم العدول عن تنفيذ عقوبة الجلد إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف، إذ قال «التحالف الديمقراطي للمحامين»، إن تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن أمس السبت بالجلد 20 جلدة والسجن شهرا بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات، مضيفًا في بيان على صفحته «فيسبوك»، أن «الحضور بباحة المحكمة استقبل الحكم بالاستهجان، مما جعل الأجهزة الأمنية تلجأ لاستخدام القوة لتفريقهم»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

ونتج عن إعلان الرئيس السوداني، حالة الطوارئ الشهر الماضي، سلسلة إجراءات، من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم التي أدانت النساء التسع. وقال التحالف الديمقراطي للمحامين وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات الشعبية في البلاد، إن أكثر