انت الان تتابع «شارَكن في الاحتجاجات».. سجن 9 سودانيات لمدة شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احتجاجات السودان
أصدرت محكمة سودانية حكما يقضي بسجن 9 متظاهرات لمدة شهر وجلدهن 20 جلدة، لكن بسبب ضغط المحامين تم العدول عن تنفيذ عقوبة الجلد إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف، إذ قال «التحالف الديمقراطي للمحامين»، إن تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن أمس السبت بالجلد 20 جلدة والسجن شهرا بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات، مضيفًا في بيان على صفحته «فيسبوك»، أن «الحضور بباحة المحكمة استقبل الحكم بالاستهجان، مما جعل الأجهزة الأمنية تلجأ لاستخدام القوة لتفريقهم»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
ونتج عن إعلان الرئيس السوداني، حالة الطوارئ الشهر الماضي، سلسلة إجراءات، من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم التي أدانت النساء التسع. وقال التحالف الديمقراطي للمحامين وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات الشعبية في البلاد، إن أكثر
ونتج عن إعلان الرئيس السوداني، حالة الطوارئ الشهر الماضي، سلسلة إجراءات، من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم التي أدانت النساء التسع.
وقال التحالف الديمقراطي للمحامين وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات الشعبية في البلاد، إن أكثر من 800 شخص تم محاكمتهم أمام محاكم الطوارئ، كما ندد التحالف بما وصفه «التعدي على حرمات البيوت السودانية وهتك أعراضها في ضوء التنفيذ الخاطئ لقانون الطوارئ».
وأمر الرئيس السوداني عمر البشير، بالإفراج عن كل النساء اللاتي اعتقلن بسبب المظاهرات المناهضة للحكومة، وذلك بعدأن نظم محتجون مسيرات في أكبر مدينتين بالسودان. (التفاصيل)
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