دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات تشير إلى ميزة تتيح مشاهدة الفيديو مع أصدقائك في Instagram ظهر على التقنية بلا حدود.

يستعد الإنستجرام لجلب ميزة جديدة للمستخدمين تتيح مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائك في نفس الوقت، حيث قدمت الميزة في الفيس بوك خلال الفترة الماضية بعنوان “Watch Party”.

رصدت Jane Manchun Wong ميزة جديدة يتم تجربتها الآن في تطبيق الإنستجرام، تتيح للمستخدمين مشاركة مشاهدة مقاطع الفيديو في نفس الوقت مع الأصدقاء، وهي أحد المميزات التي قدمت مؤخراً في شبكة الفيس بوك الإجتماعية بعنوان “Watch Party”، ومن ثم تم إختبارها أيضاً في تطبيق الماسنجر.

وتشير Wong إلى أن هذه الميزة ستتوفر في مكالمات الفيديو في Instagram Direct، كما أكدت على أن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين محتوى مقاطع الفيديو التي سيتم مشاهدتها مع الأصدقاء من خلال قائمة التشغيل، أو مقترحات الإنستجرام.

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بالتأكيد مازالت هذه الميزة في مرحلة المعاينة في الوقت الحالي، لذا من المتوقع أيضاً ألا تقدم للمستخدمين، إلا أن مثل هذه الميزة ستشكل دعم للتطبيق عند إضافتها بشكل رسمي.

المصدر

هذا الموضوع توقعات تشير إلى ميزة تتيح مشاهدة الفيديو مع أصدقائك في Instagram ظهر على التقنية بلا حدود.