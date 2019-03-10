دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي Leica Q2 |كاميرا فل فريم بتصوير 4K ووضوح 47 ميجابكسل

كشفت شركة لايكا عن كاميرتها الجديدة Leica Q2 وهي كاميرا مدمجة ذات سينسور كامل الاطار بوضوح 47 ميجا بيكسل مع عدسة معاينة View Finder أفضل ونظام تركيز تلقائي محسن مع هيكل خارجي مقاوم للعوامل الجوية الصعبة، شاهد الفيديو التقديمي للكاميرا ثم تابع القراءة..

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” كاميرا Leica Q2 هي الأداة المثالية للتصوير الفوتوغرافي بالإضاءة المتاحة سواء في المطر أو اثناء الشمس المشرقة، وهي تعد بنفس النجاح لسابقتها مع إمكانيات وميزات جديدة” تقول لايكا.

* ميزات كاميرا

تحتوي Leica Q2 على مستشعر فل فريم جديد بوضوح 47.3 ميجابكسل يقدم أعلى دقة لأي كاميرا في هذه الفئة مدعومًا بمعالج صور Maestro II مع حساسية ISO تتراوح من 50 إلى 50000 مع امكانية التقاط 10 صور في الثانية.

© alqiyady Leica Q2 |كاميرا فل فريم بتصوير 4K ووضوح 47 ميجابكسل

في مقدمة الكاميرا يوجد عدسة Summilux 28mm بفتحة f / 1.7 ASPH التي لديها جودة بصرية عالية للصورة مع تأثير بوكه ناعم ورائع.

إذا كانت عدسة 28 ملم تبدو واسعة قليلاً لكاميرا مدمجة متعددة الأغراض فستكون سعيدًا بمعرفة أن الكاميرا تتميز بوظيفة اقتصاص مضمنة تسمح لك بالتقاط الصور باستخدام الأطوال البؤرية المكافئة لـ 35 ملم ، و 50 ملم ، و 75 ملم.

© alqiyady Leica Q2 |كاميرا فل فريم بتصوير 4K ووضوح 47 ميجابكسل

وعند التقاط الصور الخام (DNG) التي يتم قصها، تحافظ كاميرا Leica Q2 بالمشهد كامل بدون اقتصاص، مما يسمح للمصورين بالمزيد من مساحة العمل على الصور التي تم التقاطها.

تستطيع Leica Q2 تصوير الفيديو بدقة 4K UHD و Cine4K بالإضافة الى جودة HD.

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يتميز الجزء الخلفي من الكاميرا بخاصية الرؤية الإلكترونية OLED بوضوح 3.68 ميجابيكسل مع معدل تحديث عالي يقلل من التأخير، مع مستشعر للعين للتبديل السريع بين EVF وشاشة LCD، شاشة LCD هي شاشة TFT قياس 3 انش بوضوح 1.04 ميجابكسل.

© alqiyady Leica Q2 |كاميرا فل فريم بتصوير 4K ووضوح 47 ميجابكسل

كما عملت Leica على تحسين Leica Q2 من خلال تسهيل استخدام الكاميرا مع ميزات تصميم جديدة مستوحاة من كاميرات مثل Leica M10 و Leica CL line، مفتاح تشغيل / إيقاف، وواجهة مبسطة ثلاثية الأزرار وزر قابل للبرمجة داخل قرص عجلة الإبهام، هناك أيضًا زر قابل للدوران والضغط يعمل على منع التغييرات غير المقصودة.

© alqiyady Leica Q2 |كاميرا فل فريم بتصوير 4K ووضوح 47 ميجابكسل

تشمل المزايا والمواصفات الأخرى في Leica Q2 اتصال Wi-Fi و Bluetooth LE والتوافق مع تطبيق FOTOS من Leica، وتعويض الاهتزاز الضوئي و 13 درجة من النطاق الديناميكي وعمق الوان 14 بت، ومنفذ صوت استريو، وفتحة بطاقة ذاكرة SDXC.

© alqiyady Leica Q2 |كاميرا فل فريم بتصوير 4K ووضوح 47 ميجابكسل

الحد الأدنى لمسافة التركيز هي 30 سم ومسافة التركيز في وضعية تصوير الماكرو تبلغ 17 سم، دعم التركيز بميزة Focus Peaking مع ما يصل الى ~ 370 صورة لكل شحنة للبطارية.

© alqiyady Leica Q2 |كاميرا فل فريم بتصوير 4K ووضوح 47 ميجابكسل * سعر كاميرا Leica Q2

تتوفر Leica Q2 بدءًا من اليوم بسعر يبلغ 4،995 دولار امريكي اي ما يعادل: 18,345 درهم اماراتي / 18,730 ريال سعودي / 1,520 دينار كويتي / 18,180 ريال قطري / 87,035 جنيه مصري.

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي