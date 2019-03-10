طائرة الرئاسة الجزائرية تصل جنيف وتوقعات بعودة بوتفليقة إلى بلاده اليوم

دبي - بواسطة محمد فارس © FAYEZ NURELDINE أرشيف - عبد العزيز بوتفليقة يهبط من الطائرة في وهران، 16 ديسمبر 2008طائرة الرئاسة الجزائرية تصل جنيف وتوقعات بعودة بوتفليقة إلى بلاده اليوم

قالت مصادر مطلعة جزائرية إنه من المنتظر أن يعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر اليوم الأحد، بعد رحلة علاج في جنيف دامت أسبوعين.

ونقلت وكالة "رويترز" أن طائرة حكومية جزائرية هبطت اليوم الأحد في مطار "كوينترين" بجنيف، حيث من المنتظر أن تقل بوتفليقة إلى بلاده اليوم.

هذا وأظهر موقع متخصص بمراقبة حركة الملاحة الجوية، في وقت سابق اليوم أن طائرة حكومية جزائرية كانت قد أقلت الشهر الماضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جنيف غادرت المجال الجوي للجزائر صباح اليوم متوجهة شمالا.

وقد صرحت مصادر رسمية جزائرية في وقت سابق، أن طائرة الرئيس عادت من جنيف إلى الجزائر بدونه.

وغادرت الطائرة فجر اليوم العاصمة الجزائر، قبل الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش.

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تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، نادرا ما يظهر في السنوات الأخيرة على العلن، وذلك منذ أن أُصيب بجلطة دماغية في عام 2013.

وقد دفع إعلانه الترشح مؤخرا لولاية خامسة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، دفع عشرات الآلاف من الجزائريين للخروج إلى الشوارع والتظاهر احتجاجا على ذلك.

وامتنعت السلطات الجزائرية عن التعليق على صحة بوتفليقة، ورفضت إدارة مستشفى جامعة جنيف، حيث يتلقى العلاج، التعليق أيضا.

المصدر: رويترز