رويترز: محكمة طوارئ سودانية تقضى بسجن ابنة زعيم المعارضة المهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون حزبيون إن محكمة طوارئ سودانية قضت اليوم، الأحد ، بسجن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض ونائبته لمدة أسبوع.
وقال المسؤولون إن مريم المهدي واحدة من بين 19 من أعضاء الحزب أصدرت المحكمة أحكاما عليهم مع تغريمهم ألفي جنيه سوداني (42 دولارا) لمشاركتهم في احتجاجات تدعو الرئيس عمر البشير إلى التنحي.
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