نائب تونسي يكشف تفاصيل وفاة 11 طفلا في تونس

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث بشكل كامل، إلا أن المؤشرات الأولية أكدت أن الجرثومة أدت إلى تعفن، وأنها كانت السبب في الوفاة، إلا أنه يتم بحث أسباب وصول الجرثومة إلى المحلول.

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وتابع أنه طلب أن يمثل البرلمان داخل لجنة التحقيقات في الواقعة، وأن كافة الأطفال في المستشفى يخضعوا للمتابعة الدقيقة للوقوف على إصابة أي منهم من عدمه، إلا أن الحالات الموجودة بالمستشفى لا تعاني من أية مشاكل حسب زيارته اليوم للمستشفى التي جرت بها الواقعة.

وأشار إلى أن الوعاء الذي يضع فيه المحلول مستورد، إلا أن المحاليل التي توضع تصنع في المستشفى وتضع في غرفة معقمة، وأن التحقيقات ستكشف سبب الكارثة.

وفاة 11 طفلا

وشهدت تونس وفاة 11 طفلا على مدار يومين 8، 9 مارس/ آذار، إثر تناولهم محلول للعلاج داخل إحدى المستشفيات.

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وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان عبر صفحتها بفيس بوك، عن حالات الوفيات، إذ قالت: "تعلن وزارة الصحة بأسف شديد أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بين الأطفال المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة خلال يومي 7 و8 مارس/ آذار 2019".

استقالة وزير الصحة

وكان الشاهد قبل استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، أمس السبت، على خلفية وفاة 11 رضيعا في مستشفى وسيلة بورقيبة.

في سياق متصل، دعت أحزاب تونسية، حكومة الشاهد، إلى الاستقالة على خلفية وفاة الرضع، وفتح تحقيق في الحادث ومعاقبة المتسببين، فيما دعا عدد كبير من المواطنين العاملين في القطاع الصحي التونسي، إلى الإضراب الثلاثاء المقبل على خلفية وفاة 11 طفلا من الرضع.

وينتمي الشريف لحركة مشروع تونس إذ نوه مرزوق في تصريحات صحفية بقرار الاستقالة التي وصفها بـ "الشجاع"، معتبرا أنه غير مسؤول مباشرة عن الكارثة. وكشفت وزارة الصحة أن الوفيات يرجح أن تكون بسبب "تعفنات في الدم تسببت في هبوط الدورة الدموية"، وقد تم رفع عينات لتحديد نوعية ومصدر التعفنات.