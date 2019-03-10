المبعوث الأممي لليبيا: الخطة الأممية تواجه عراقيل كثيرة وحفتر يقبل بالحل السياسي

بنغازي — سبوتنيك. وقال سلامة، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار" إن "الخطة الأممية تسير ببطء لأن العراقيل كثيرة في ليبيا وليس لي الحرية لتغيير الخطة وأنا متمسك بها تماما"، مشيراً إلى أن "ما سمعته من حفتر خلال لقاءاتي معه أنه يقبل بالحل السياسي".

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وأضاف المبعوث الأممي لليبيا أن "(رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز) السراج وحفتر طلبا لقاء برعاية البعثة عقب مؤتمر باليرمو وعقد الاجتماع في أبوظبي تصادف مع وجودهما في الإمارات".

وتابع "الإماراتيون لم يحضروا الاجتماع واشترطوا حضور البعثة الأممية، والاجتماع حضره السراج وحفتر والمبعوث الأممي فقط".

والتقى المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بداية الشهر الجاري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بدعوة من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

واتفق الجانبان، وفق بيان للبعثة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، والعمل من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.