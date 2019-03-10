- 1/2
- 2/2
بنغازي — سبوتنيك. وقال سلامة، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار" إن "الخطة الأممية تسير ببطء لأن العراقيل كثيرة في ليبيا وليس لي الحرية لتغيير الخطة وأنا متمسك بها تماما"، مشيراً إلى أن "ما سمعته من حفتر خلال لقاءاتي معه أنه يقبل بالحل السياسي".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وتابع "الإماراتيون لم يحضروا الاجتماع واشترطوا حضور البعثة الأممية، والاجتماع حضره السراج وحفتر والمبعوث الأممي فقط".
والتقى المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بداية الشهر الجاري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بدعوة من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
واتفق الجانبان، وفق بيان للبعثة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، والعمل من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي لليبيا: الخطة الأممية تواجه عراقيل كثيرة وحفتر يقبل بالحل السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.