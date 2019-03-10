وزير الطاقة السعودي: هذه ما حققته في زيارة الهند

وأوضح الفالح على "تويتر"، اليوم الأحد 10 مارس / أبريل، أنه أجرى مباحثات مع وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند دارمندرا برادهان".

ولفت إلى أنه أجرى مباحثات أيضا مع وزير التجارة والصناعة سوريش برابهو، مشيرا إلى أن اللقاءات شملت بحث التعاون الصناعي وتطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وكتب في تدوينة أخرى: "سعدت خلال اليومين الماضيين بعقد لقاءات مثمرة في الهند، وفي اجتماعات أخرى مع عدد من قادة الأعمال من القطاع الخاص في الهند، ناقشنا سبل تطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والهند، وخاصة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وفرص التعاون الصناعي".

ولفت الفالح إلى أنه عقد اجتماعات أخرى مع عدد من قادة الأعمال من القطاع الخاص في الهند، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.