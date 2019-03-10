رئيس الوزراء البحريني يتحدث أهم "رافد للاقتصاد الوطني"

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ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن رئيس الوزراء، قوله، "مملكة البحرين عريقة في صناعة النفط، ولاتزال هذه الصناعة الواعدة تحظى باهتمام الحكومة في تطويرها وتعزيز الاستثمار فيها، فهي رافد مهم للاقتصاد الوطني ومورد حيوي واستراتيجي للارتقاء بمختلف جوانب التنمية".
© East News / Hasan Jamali
جاء ذلك، خلال استقباله مجلس إدارة شركة نفط البحرين "بابكو"، برئاسة وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وذلك بمناسبة الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو"، الذي يعد المشروع الصناعي الأكبر والأضخم في تاريخ مملكة البحرين.
ونوه رئيس وزراء البحرين إلى أهمية مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو"، في تطوير البنى التحتية النفطية، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية للمصفاة، من خلال مواكبة التكنولوجيا الحديثة لدعم كفاءة الإنتاج والتصدير وفق المعايير البيئية العالمية، وجعلها قادرة على الارتقاء بالصناعة النفطية إلى مصاف الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن الحكومة عملت على استثمار الثروات النفطية، رغم محدوديتها، في تأسيس صناعة نفطية شاملة، والتي أصبحت الآن واحدة من كبريات الصناعات الحديثة على مستوى المنطقة.
ووضع رئيس وزراء البحرين، الثلاثاء الماضي، حجر أساس مشروع تحديث (بابكو)، كأضخم مشروع صناعي في تاريخ المملكة.
و"بابكو" هي شركة رائدة في مجال النفط والغاز، وتسهم بجزء كبير من الأنشطة ذات الصلة بقطاع الطاقة في المنطقة.
وتملك الشركة مصفاة لتكرير النفط طاقتها 264 ألف برميل في اليوم، بالإضافة إلى مرافق لتخزين أكثر من 14 مليون برميل، ومركز لتسويق وتوزيع المنتجات، وفرضة بحرية لتصدير منتجاتها النفطية.
ويأتي سدس النفط الخام تقريبا من حقل البحرين، فيما يضخ الباقي للمصفاة من المملكة العربية السعودية بواسطة خط الأنابيب الذي يربطها بمملكة البحرين، علماً بأن 95 بالمئة من المنتجات النفطية المكررة التي تنتجها "بابكو" تصدر إلى الخارج.
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