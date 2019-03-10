- 1/2
- 2/2
رام الله، سبوتنيك. وأشار نتنياهو إلى البالونات الحارقة التي يجري إطلاقها من القطاع صوب إسرائيل.
© REUTERS / Ronen Zvulun
شهدنا في الأيام الأخيرة استفزازات من قطاع غزة، من عناصر مارقة قامت بها، ولكن هذا لا يعفي حماس من تحمل المسؤولية عن تلك الاستفزازات.
وأضاف: "حماس تتحمل المسؤولية عن كل ما يخرج من قطاع غزة، ونحن نرد على ذلك، كما يستوجب من خلال غارات تشنها طائرات سلاح الجو على أهداف تابعة لحماس".
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية:
لقد سمعت أشخاصا في غزة يقولون إنه بما أننا في حملة انتخابية، فإن عملية عسكرية واسعة النطاق غير واردة، واقترح على حماس ألا تعتمد على هذا، فسنفعل كل ما يلزم من أجل استعادة الأمن والهدوء إلى محيط غزة، وإلى الجنوب بشكل عام.
وتقوم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بشكل متواصل بشن غارات على مواقع تقول الحكومة الإسرائيلية، إنها تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يقوم من فيها بإطلاق بالونات حارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاقا من غزة... نتنياهو يحمل حماس المسؤولية عن أي اعتداء تتعرض له إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.